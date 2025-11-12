Экономика
17:44, 12 ноября 2025Экономика

Игорь Крутой рассказал о своем первом жилье в Москве

Игорь Крутой: Леонов и Толкунова помогли мне получить комнату в Москве
Александра Качан (Редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российский композитор и продюсер Игорь Крутой рассказал, как актер Евгений Леонов и певица Валентина Толкунова помогли получить ему комнату в Москве. Об этом пишет Teleprogramma.org.

Крутой признался, что считает своими любимыми местами в столице Нескучный сад, Ленинские Горы и Речной вокзал. С последней локацией у продюсера связаны воспоминания о первом жилье в городе.

«Евгений Павлович Леонов с Валентиной Толкуновой пошли к председателю райисполкома Ленинградского района и выбили мне коммунальную комнату. Вот в этой комнате в трехкомнатной квартире была первая моя крепость в Москве, моя первая квартира», — поделился Крутой.

Ранее актер Макар Хлебников заявил, что Москва удобнее китайских городов.

