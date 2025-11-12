Кадетская разборка подростков с 40 пострадавшими дошла до суда в российском регионе

В Башкортостане мстившие кадеты предстанут перед судом по делу о массовой драке

В Башкортостане перед судом предстанут десять бывших учащихся кадетского корпуса по делу о массовой драке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре республики.

В зависимости от роли молодым людям вменяют статьи о хулиганстве и причинении тяжкого вреда здоровью. По версии следствия, в ноябре 2024 года одиннадцатиклассники заметили на плацу оскорбительную надпись в адрес их роты и подумали, что ее оставили ученики десятого класса из другой роты.

Тогда юноши вооружились уставными ремнями с металлическими бляшками, перчатками с пластиковыми вставками, металлическими перекладинами и болтами и пошли мстить. В результате пострадали 40 кадетов, двум из них причинили тяжкий вред здоровью.

Обвиняемые частично признали свою вину. Дело рассмотрит Ленинский районный суд Уфы.

