Кадетская разборка подростков с 40 пострадавшими дошла до суда в российском регионе

В Башкортостане перед судом предстанут десять бывших учащихся кадетского корпуса по делу о массовой драке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре республики.
В зависимости от роли молодым людям вменяют статьи о хулиганстве и причинении тяжкого вреда здоровью. По версии следствия, в ноябре 2024 года одиннадцатиклассники заметили на плацу оскорбительную надпись в адрес их роты и подумали, что ее оставили ученики десятого класса из другой роты.
Тогда юноши вооружились уставными ремнями с металлическими бляшками, перчатками с пластиковыми вставками, металлическими перекладинами и болтами и пошли мстить. В результате пострадали 40 кадетов, двум из них причинили тяжкий вред здоровью.
Обвиняемые частично признали свою вину. Дело рассмотрит Ленинский районный суд Уфы.
