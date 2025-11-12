Криминалист объяснил наличие тайника с деньгами в машине Усольцевых

Криминалист Игнатов: Деньги в авто семьи Усольцевых могли ей не принадлежать

Криминалист Михаил Игнатов объяснил наличие тайника с 300 тысячами рублей, найденными при первом обыске в бардачке машины семьи Усольцевых, пропавшей в тайге в Красноярском крае. Об этом сообщает aif.ru.

Игнатов отметил, что автомобиль принадлежал не Усольцевым, а компании главы семьи. Этой машиной могли пользоваться другие люди. Вероятно, кто-то ездил на ней, оставив там деньги. Нельзя исключать, что наличные могли не принадлежать Усольцевым, считает криминалист.

Поиски семьи Усольцевых продолжаются больше месяца. Волонтеры и следователи не нашли никаких улик в лесу, также в доме Усольцевых не обнаружили подозрительных предметов, которые могли бы помочь в расследовании.