Силовые структуры
15:59, 12 ноября 2025Силовые структуры

Криминалист объяснил наличие тайника с деньгами в машине Усольцевых

Криминалист Игнатов: Деньги в авто семьи Усольцевых могли ей не принадлежать
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Криминалист Михаил Игнатов объяснил наличие тайника с 300 тысячами рублей, найденными при первом обыске в бардачке машины семьи Усольцевых, пропавшей в тайге в Красноярском крае. Об этом сообщает aif.ru.

Игнатов отметил, что автомобиль принадлежал не Усольцевым, а компании главы семьи. Этой машиной могли пользоваться другие люди. Вероятно, кто-то ездил на ней, оставив там деньги. Нельзя исключать, что наличные могли не принадлежать Усольцевым, считает криминалист.

Поиски семьи Усольцевых продолжаются больше месяца. Волонтеры и следователи не нашли никаких улик в лесу, также в доме Усольцевых не обнаружили подозрительных предметов, которые могли бы помочь в расследовании.

