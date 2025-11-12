Мир
14:50, 12 ноября 2025Мир

Куба названа второй целью США

FP: Профессор Леогранде назвал Кубу следующей после Венесуэлы целью США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alexandre Meneghini / Reuters

Смена политического режима в Республике Куба подразумевается администрацией президента США Дональда Трампа второй целью после свержения венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Такой сценарий в статье для журнала The Foreign Policy допустил профессор государственного управления Американского университета, специалист по Латинской Америке и экс-директор в Архиве национальной безопасности Университета Джорджа Вашингтона Уильям Леогранде.

«Наращивая военную мощь против Венесуэлы, США также присматриваются к Кубе», — написал эксперт.

По мнению Леогранде, Штаты надеются, что прекращение поставок кубинцам нефти из Венесуэлы приведет к краху социалистической республики. Профессор считает неизбежным в нынешней ситуации нападение на Венесуэлу, так как «в Карибском море уже развернуты десять военных кораблей и десять тысяч военнослужащих [Соединенных Штатов]».

Ранее адмирал американских Военно-морских сил в отставке Джим Ставридис предположил, что США могли атаковать Венесуэлу ударами по портовой инфраструктуре и аэропортам, поскольку Трамп считает их перевалочными пунктами для сбыта наркотиков.

    Все новости