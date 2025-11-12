Летевший в Омск пассажирский самолет экстренно сел в другом городе

Летевший из Москвы в Омск пассажирский самолет экстренно сел в Тюмени

Самолет авиакомпании «Победа», летевший из Москвы в Омск, экстренно сел в другом городе. Об этом сообщает «Новый Омск».

По информации издания, пассажирский борт вылетел ночью 12 ноября и должен был добраться до города назначения в 6:05 по местному времени. Однако из-за вынужденного приземления в Тюмени рейс задержался на три часа. Обратный вылет из Омска в Москву тоже состоялся с задержкой.

Причина экстренной посадки не уточняется.

Ранее в России пассажирский самолет отправился в рейс с открытой заправочной горловиной. Инцидент произошел с Airbus A319 авиакомпании «ИрАэро» в городе Владивосток, из которого борт отправился в Благовещенск.