Марочко рассказал о наступлении ВС России на Гуляйполе

Марочко: ВС России наступают на Гуляйполе фронтом более 10 км

Вооруженные силы (ВС) России наступают на Гуляйполе в Запорожской области фронтом в 10 километров. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

«Взятие Новоуспеновского еще на несколько позиций усугубило оперативно-тактическое положение украинских боевиков в районе Гуляйполя. Ширина фронта, по которому мы наступаем, составляет более 10 километров. Это именно я говорю за успеновский участок», — рассказал Марочко.

11 ноября Минобороны России сообщило, что Российская армия взяла под контроль населенный пункт Новоуспеновское Запорожской области. Его заняли подразделения группировки войск «Восток» в ходе продвижения в глубину обороны противника.