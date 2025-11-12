Экономика
15:54, 12 ноября 2025Экономика

Мерц заявил о страданиях немецкого бизнеса

Мерц: Немецкие компании страдают из-за дорогих энергоносителей
Кирилл Луцюк

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Немецкий бизнес страдает из-за взлетевших цен на энергоносители, пожаловался канцлер Германии Фридрих Мерц. Его процитировали «Известия».

Политик также признал, что экономика ФРГ не показывала высоких темпов роста уже много лет, а ее производительность не такая высокая, какой ей следует быть. Мерц констатировал, что в последние годы Германия жила за счет капитала, резервы экономики истощились. В такой ситуации следует стремиться к повышению ценовой конкурентоспособности и превращению страны в подходящее для ведения бизнеса место.

Канцлер уверен, что каждый евро, сэкономленный на бюрократии, может быть продуктивно использован в других компаниях.

В конце мая 2025 года сопредседатель Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль заявил, что его страна успела отвыкнуть от российских энергоносителей. Он уверен, что у ФРГ нет пути назад, тем более, что Берлин далек от нормализации отношений с Москвой из-за продолжающихся на Украине боевых действий. Также Клингбайль опроверг рассуждения о возобновлении поставок трубопроводного газа из России после потенциального мирного соглашения по Украине.

