09:37, 12 ноября 2025

Метод маскировки ВСУ для передвижения по окруженному Купянску раскрыли

Бойцы ВСУ переодеваются в штатское, чтобы передвигаться по Купянску
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) маскируются под мирных граждан, чтобы передвигаться по Купянску Харьковской области. Об этом сообщил оператор беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) группировки «Запад» Вооруженных сил (ВС) России с позывным Филин, передает РИА Новости.

По его словам, украинские военнослужащие переодеваются в штатское для перемещения по окруженному армией РФ городу и его окрестностям. Филин рассказал, что данный факт также подтверждают разведчики.

«Мы неоднократно отмечали группы мирных жителей возле мест, где, как мы знаем, стоят ВСУ. Думали, может, гуманитарные склады там или что-то другое. И только потом стали замечать: у людей то оружие, то боекомплект или какие-то военные атрибуты», — объяснил российский военный.

Ранее стало известно, что группировка ВС России «Запад» окружила Купянск. На данном направлении в окружение попали до 5 тысяч украинских бойцов. С достигнутыми успехами российских военнослужащих поздравил президент РФ Владимир Путин.

