Миллионы россиян предупредили об угрозе лишиться семейной ипотеки

«Известия»: 2,8 млн семей могут лишиться льготной ипотеки при изменении условий

Более 2,8 миллиона российских семей могут лишиться возможности купить жилье с помощью семейной ипотеки, если ставку для пар с одним ребенком повысят до 10-12 процентов годовых. Об этом заявили эксперты, опрошенные «Известиями».

По данным специалистов, сейчас на семьи с одним ребенком приходится больше половины всех домохозяйств с детьми. Если условия льготной ипотеки изменят, ежемесячный платеж для таких заемщиков вырастет на 40 процентов, а переплата увеличится в 2,5 раза.

Эксперты подчеркнули, что введение дифференцированных ставок с сохранением ставки шесть процентов только для семей с двумя детьми снизит доступность жилья в стране, так как доля льготных программ составляет свыше 70 процентов от всех выдач ипотеки, а семейная ипотека является основным драйвером рынка. Согласно прогнозам, до конца 2025 года спрос на программу увеличится на 20-30 процентов на фоне желания граждан оформить кредит на старых условиях. Однако в 2026-м, на который власти планируют реформу, возможен спад выдачи ипотек на 15-20 процентов.

Ранее депутат Госдумы Нина Останина заявила, что российские семьи могут приобрести жилье только через госпрограмму «Молодая семья».