В Госдуме назвали единственный способ обзавестись жильем для молодой семьи

Депутат Останина: Молодая семья может обзавестись жильем через госпрограмму

Молодая семья с детьми может обзавестись собственным жильем лишь через госпрограмму «Молодая семья». Единственный способ сделать это россиянам назвала депутат Госдумы Нина Останина в разговоре с Life.ru.

Парламентарий подвергла критике обсуждаемую инициативу о введении дифференцированной ставки по семейной ипотеке. По ее мнению, предложенная схема не решает главных проблем молодых и многодетных семей. Останина заявила, что ставки в 12 процентов для семей с одним ребенком, шесть процентов с двумя и четыре — с тремя по-прежнему чересчур высоки, особенно для молодых семей, у которых недавно родился первый ребенок. Вместо этого она предложила установить базовую льготную ставку на уровне два процента и в дальнейшем уменьшать размер ипотеки за каждого последующего ребенка. Депутат убеждена, что снижение на 25 процентов за рождение каждого из детей и нулевая ставка для многодетных семей станет верным и наиболее гуманным решением.

«В любом случае, единственный путь для приобретения жилья для семей с детьми, которые в этом нуждаются, конечно, это строительство социального жилья через государственную программу «Молодая семья». Программа действует, поэтому ничего придумывать здесь не надо. Нужно просто изменить возраст нахождения в этой программе, не ограничившись 35 годами. Следует изменить условия участия, чтобы молодые семьи не выбывали из нее по возрастному ограничению. Для социального жилья ставка платежа не должна превышать два процента», — заключила Останина.

Ранее руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов призвал сохранить для россиян с одним ребенком ставку по жилищным кредитам в шесть процентов, для россиян с двумя детьми — снизить до четырех процентов, а с тремя и более — до двух процентов. Такая мера, по его мнению, положительно повлияет на рождаемость в стране.