20:05, 6 ноября 2025Экономика

В России объявили о напоминающем «времена позднего Сталина» кризисе

Депутат Делягин: Кризис на рынке жилья в РФ напоминает времена позднего Сталина
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

На рынке жилья в России наблюдается кризис, напоминающий времена позднего Сталина. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам парламентария, по причине злоупотребления «монопольным положением» со стороны банков и застройщиков механизм выдачи жилищных кредитов перестал быть эффективным. Еще она проблема, которая имеет место, однако не признается государством, — наличие нераспроданных квартир на первичном рынке недвижимости, убежден он.

«Мы поговорили с несколькими застройщиками Москвы — у них все прекрасно. Но в реальности у нас злоупотребление монопольным положением со стороны банков и со стороны застройщиков под прикрытием механизма ипотеки привело к кризису на рынке жилья, к жилищной проблеме, напоминающей времена позднего Сталина», — заключил Делягин.

Ранее стало известно, что просрочка по ипотеке в РФ удвоилась за год до 176,7 миллиарда рублей.

