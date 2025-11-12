Мощный удар «Гераней» по военной инфраструктуре Харькова попал на видео

Удар «Геранями» по военно-промышленным объектам Харькова попал на видео

Мощный удар России беспилотными летательными аппаратами «Герань» по военно-промышленным объектам Харькова попал на видео. Кадры публикует Telegram-канал «Иди и смотри».

«Прилет в центре города и Холодногорском районе»,. — рассказал источник канала.

Отмечается, что целями ударов, предположительно, стали объекты инфраструктуры и военного производства на Украине. На кадрах можно заметить беспилотник «Герань», который наносит удар по объекту, после чего раздается мощный взрыв и в воздух поднимается столб дыма.

Ранее в сети появилось видео, на котором запечатлен момент удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) типа «Герань» по Славянску. На ролике видна вспышка от взрыва и слышен грохот.