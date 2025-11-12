Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:53, 12 ноября 2025Бывший СССР

Мощный удар «Гераней» по военной инфраструктуре Харькова попал на видео

Удар «Геранями» по военно-промышленным объектам Харькова попал на видео
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Мощный удар России беспилотными летательными аппаратами «Герань» по военно-промышленным объектам Харькова попал на видео. Кадры публикует Telegram-канал «Иди и смотри».

«Прилет в центре города и Холодногорском районе»,. — рассказал источник канала.

Отмечается, что целями ударов, предположительно, стали объекты инфраструктуры и военного производства на Украине. На кадрах можно заметить беспилотник «Герань», который наносит удар по объекту, после чего раздается мощный взрыв и в воздух поднимается столб дыма.

Ранее в сети появилось видео, на котором запечатлен момент удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) типа «Герань» по Славянску. На ролике видна вспышка от взрыва и слышен грохот.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Они не стали нас слушать». Главный союзник Украины решил установить контакт с Кремлем и говорить с Путиным

    В Грузии нашли черный ящик разбившегося турецкого военного самолета

    В деле о забитом российском студенте появился подозреваемый

    Раскрыты детали многолетней операции ЦРУ

    Власти Украины захотели укрепить роль русского языка

    Певица Слава сообщила о своем диагнозе

    Россиянка получила 10 лет колонии за махинации при продаже квартир

    Татьяна Лазарева обиделась на называющих ее алкоголичкой россиян

    В российском многоэтажном доме прогремел взрыв

    Раскрыта полезная привычка для зимних обеденных перерывов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости