Мошенники охотятся за родными пропавших участников СВО в мессенджерах

В чатах, где родственники пропавших без вести бойцов СВО пытаются что-то узнать об их судьбе, все чаще стали появляться сигналы о мошенниках — они рассылают опасные ссылки под видом списков пленных, звонят россиянам, прикинувшись сослуживцами, и предлагают магические услуги. Родственники пропавших солдат рассказали «Ленте.ру», какие уловки используют аферисты.

Рассылка вирусов, кража данных и вымогательство

В группах по поиску без вести пропавших солдат массово появляются сообщения о том, что родственникам пишут люди, утверждающие, что у них есть списки попавших в плен бойцов и тех, чья смерть подтверждена. Как правило, они говорят своим жертвам, что им необходимо самостоятельно перепроверить список, и присылают файл. Предположительно, после того, как он будет открыт, у пользователя Telegram могут украсть аккаунт или получить его персональные данные.

Собеседница «Ленты.ру» Екатерина с 28 августа ищет пропавшего без вести отца. Она публикует посты и объявления об этом в разных группах. На днях ей написала девушка, которая сказала, что у нее есть списки пропавших, и попросила данные отца Екатерины — якобы для того, чтобы проверить, есть ли он там. Затем неизвестная прислала Екатерине некий файл и предложила проверить информацию самостоятельно.

Где-то за пару дней до этого я смотрела группы, и кто-то писал по поводу такого мошенничества. Мол, когда открываешь файл, то сразу вирусится телефон. Я открывать не стала и ответила мошеннице довольно грубо, спросила у нее, зачем она наживается на чужом горе. Конечно, обидно, когда ждешь какого-то ответа, а тебя в итоге просто пытаются развести Екатерина дочь пропавшего участника СВО

Другой способ кражи данных заключается в том, что мошенники представляются журналистами украинских изданий и присылают ссылку якобы на Telegram-бот военной комендатуры Украины, куда необходимо отправить персональные данные разыскиваемого. Собеседница «Ленты.ру», которая попросила не называть ее имя, догадалась, что может таким образом навредить пропавшему на СВО отцу, и не стала ничего отправлять.

«Журналистка» вела переписку с ней довольно агрессивно: говорила, что отец девушки «довоевался» и «в плену из него сделают человека»

Известны случаи, когда россиянам после публикации данных о пропавшем солдате в группах «ВКонтакте» или Telegram звонят с незнакомых номеров и угрожают смертью родственника, вымогая деньги. Собеседница «Ленты.ру», которую также зовут Екатерина, рассказала, что некие люди звонили ей с украинских номеров и говорили, что ее сын якобы находится у них в руках и они казнят его, если женщина не перешлет деньги.

Позвонили ночью. Ответила на звонок, потому что подумала, вдруг что-то важное. На том конце начали кричать, что сейчас убьют моего сына и что я срочно должна прислать 40 тысяч рублей в качестве выкупа на карту Екатерина мать пропавшего участника СВО

Как гадалки наживаются на семьях бойцов СВО

Еще одна проблема, с которой часто сталкиваются люди, разыскивающие пропавших родственников на СВО, — многочисленные гадалки, которые обещают узнать судьбу военнослужащего и требуют за это большие суммы. Одной из жертв мошенников оказалась Марина, которая уже несколько лет пытается узнать, что случилось с ее братом в зоне СВО.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Марине написала девушка, которая сказала, что некая гадалка помогла ей выяснить судьбу родственника. Отчаявшись, собеседница «Ленты.ру» решила воспользоваться ее услугами. Началось все с суммы в тысячу рублей. Она сказала, что брат Марины жив, но, чтобы узнать его точное местоположение, нужно прислать еще несколько тысяч рублей.

Затем гадалка стала говорить, что у него травма головы, он находится в госпитале, где ему оказали срочную медицинскую помощь. По ее словам, он якобы забыл свои имя и фамилию, поэтому не может связаться с родными. Все это время она сильно торопила нас, говорила, что действовать нужно как можно скорее. Я перевела еще 3000 рублей, она сказала, что брат находится в центре Донецка. Но он был далеко оттуда на момент исчезновения. После этого она меня заблокировала Марина сестра пропавшего участника СВО

Вымогатели под видом сослуживцев

Другой вид мошенничества — звонки от имени сослуживцев пропавшего. Собеседница «Ленты.ру» Мария рассказала о вышедшем с ней на связь мужчине, который утверждал, что служил в одном подразделении с ее сыном. Женщина согласилась с ним созвониться. Во время разговора мужчина потребовал деньги. Тогда Мария поняла, что имеет дело с мошенником.

Сказал, что мой сын ранен, находится в украинском госпитале. Потребовал около 20 тысяч рублей за звонок ему. Придумал историю о том, что у него есть связь с персоналом больницы и за деньги они смогут дать возможность созвониться с сыном Мария мать пропавшего участника СВО

Минобороны рекомендует не обращаться в сторонние организации по поиску пропавших без вести военных и не размещать персональные данные участников СВО в интернете, так как эту информацию могут использовать в дальнейшем для запугивания и шантажа родственников.

«Вся работа по поиску без вести пропавших военнослужащих координируется и организовывается Главным координационным центром Минобороны», — заявили в военном ведомстве.