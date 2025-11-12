Экономика
17:35, 12 ноября 2025Экономика

Москвичей предупредили о гололедице

Александра Качан (Редактор)

Фото: Razmik Zackaryan / URA.RU / Globallookpress.com

На выходных в Москве может образоваться гололедица. Об этом жителей столицы предупредила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с RT.

По словам синоптика, большую часть рабочей недели в Москве сохранится теплая погода, около 4-5 градусов выше ноля. В пятницу минимальная температура составит 2-4 градуса, максимальная — 5-7 градусов тепла, возможны небольшие дожди.

Утром в субботу, 15 ноября, ожидаются более сильные осадки и снижение температуры до минус 1 — плюс 4 градусов. В первый выходной появятся условия для гололедицы. В воскресенье осадки прекратятся, однако температура останется на уровне 0 градусов днем и минус 5 градусов ночью.

Ранее сообщалось, что 15 и 16 ноября в столице сформируется неуверенный снежный покров высотой до трех сантиметров.

