15:37, 12 ноября 2025Экономика

Москвичи оставили вонючее «послание» нарушителю парковки

На севере Москвы жильцы дома сложили мусорные пакеты на авто нарушителя парковки
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Freepik

На севере Москвы жильцы дома оставили вонючее «послание» для нарушителя парковки. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Москва М125».

Необычную месть за неправильную парковку придумали жители Западного Дегунино. На снимке, сделанном на Талдомской улице, можно увидеть, что на переднее зеркало, а также на крышу автомобиля положили три пластиковых пакета с мусором. Еще один пакет привязали к боковому зеркалу машины.

Многие подписчики канала положительно отнеслись к такому «наказанию», однако один из комментаторов счел идею слишком радикальной. «Нарушает водитель, а машина тут при чем?» — написала женщина.

Ранее москвичи заблокировали мусорными баками машину нарушителя парковки.

