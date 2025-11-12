Москвичи оставили вонючее «послание» нарушителю парковки

На севере Москвы жильцы дома сложили мусорные пакеты на авто нарушителя парковки

На севере Москвы жильцы дома оставили вонючее «послание» для нарушителя парковки. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Москва М125».

Необычную месть за неправильную парковку придумали жители Западного Дегунино. На снимке, сделанном на Талдомской улице, можно увидеть, что на переднее зеркало, а также на крышу автомобиля положили три пластиковых пакета с мусором. Еще один пакет привязали к боковому зеркалу машины.

Многие подписчики канала положительно отнеслись к такому «наказанию», однако один из комментаторов счел идею слишком радикальной. «Нарушает водитель, а машина тут при чем?» — написала женщина.

Ранее москвичи заблокировали мусорными баками машину нарушителя парковки.