08:38, 14 мая 2026

Россия нанесла мощные удары ракетами по Киеву. Какие объекты стали целями атаки?

Марина Совина
Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России нанесли мощные удары ракетами по Киеву. «Прямое попадание ракеты в АЗС БРСМ», — говорится в публикации Telegram-канала «Київ Оперативний», который опубликовал кадры последствий.

В украинской столице зафиксированы пожары и значительные разрушения. Среди пораженных объектов — бизнес-центр, который, по имеющимся данным, использовался противником для производства беспилотных летательных аппаратов. Также повреждены объекты инфраструктуры.

Кроме того, серия взрывов прозвучала в Харькове. Местные власти сообщали об ударах по Новобаварскому и Основянскому районам. Жители делились видео со взрывами.

Также мониторинговые украинские паблики сообщили о массовом запуске российских дронов-камикадзе «Герань-2» с ряда направлений в ночь на 14 мая.

Зеленский заявил об одной из самых продолжительных атак по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский 13 мая заявил, что Россия продолжает одну из самых долгих массированных воздушных атак по Украине с использованием беспилотников.

Нельзя назвать случайностью одну из самых длительных массированных атак России на Украину

Владимир ЗеленскийПрезидент Украины

Украинский лидер добавил, что под ударом более 800 российских дронов уже оказались 20 украинских регионов.

Военкор Александр Коц сообщил, что в ночь на 13 мая были атакованы объекты ВСУ в Киевской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Львовской, Волынской, Харьковской, Житомирской, Ровенской, Винницкой, Черновицкой, Кировоградской, Запорожской, Николаевской, Сумской, Черкасской, Одесской, Полтавской, Днепропетровской, Закарпатской областях.

По данным Минобороны России, удары велись по объектам топливно-энергетической инфраструктуры, использовавшимся в интересах Вооруженных сил Украины. ВС России также ударили по местам сборки, хранения и запуска БПЛА, складам с боеприпасами, пунктам дислокации украинских войск и иностранных наемников.

Рейс известного экономиста не смог приземлиться в Москве из-за атаки БПЛА

Рейс американского экономиста Джеффри Сакса не смог приземлиться в российской столице из-за атаки беспилотников на аэропорты. Его лекцию в Высшей школе экономики пришлось отменить.

С сожалением сообщаем, что по причине атаки беспилотников сегодня на столичные аэропорты рейс профессора Джеффри Сакса не смог приземлиться в Москве

Экспертный совет БРИКС — Россия

Экспертный совет БРИКС — Россия сообщил, что уже планирует встречу с Саксом в ближайшее время в онлайн-формате.

В ночь на 14 мая ВСУ снова попытались атаковать российские регионы. Средства противовоздушной обороны сбили над регионами России 26 дронов. По данным Министерства обороны, атаке подверглись 12 регионов, среди которых Воронежская, Новгородская, Калужская, Смоленская и Тверская области, а также Московский регион и Крым. Все уничтоженные БПЛА относились к самолетному типу. О каких-либо разрушениях на земле в сообщении ведомства не говорится.

