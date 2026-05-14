08:02, 14 мая 2026Россия

Раскрыты детали ночной атаки ВСУ на регионы России

Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Средства противовоздушной обороны в ночь на 14 мая сбили над регионами России 26 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Детали ночной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) раскрыли в Министерстве обороны России.

Как рассказали в оборонном ведомстве, атаке подверглись 12 российских регионов, среди которых Воронежская, Новгородская, Калужская, Смоленская и Тверская области, а также Московский регион и Крым. Все уничтоженные БПЛА относились к самолетному типу.

О каких-либо разрушениях на земле в сообщении Минобороны не говорится.

Днем ранее, 13 мая, сообщалось, что обломки БПЛА ВСУ попали в промышленный объект Ярославля.

