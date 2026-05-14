09:03, 14 мая 2026

В Индонезии медведь содрал с женщины половину лица и лишил ее глаза
Юлия Юткина

Фото: Atiphat Thangkrathok / Shutterstock / Fotodom

В Индонезии врачам удалось реконструировать лицо жертвы медведя. Об этом пишет Need To Know.

Хищник напал на 68-летнюю женщину, когда она работала на кофейной плантации. Когтями он содрал левую половину ее лица и протащил пострадавшую по земле около 10 метров. Ее экстренно доставили в ближайшую больницу. Там женщине оказали первую помощь, после чего отправили в другую клинику.

В дороге медики поддерживали состояние пациентки антибиотиками и обезболивающим. На месте хирурги обнаружили, что у нее сломана скула и верхняя челюсть. Верхние центральные зубы были вырваны, а левый глаз был поврежден так сильно, что его пришлось удалить. Под общим наркозом хирурги очистили ее раны и восстановили левую часть лица.

Через две недели женщине сняли швы, а спустя четыре месяца ее раны полностью зажили. Она снова могла жевать и говорить.

Ранее сообщалось, что священнослужитель, которого в национальном парке Глейшер в США растерзал медведь гризли, успел отправить трогательное сообщение отцу. В конце голосового сообщения он сказал ему: «Люблю тебя».

