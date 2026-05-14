Фиктивные медцентры заработали 100 миллионов рублей на россиянах

Жительница Хабаровска получила 9 лет, обманув 840 клиентов фиктивных медцентров

Женщина из Хабаровска получила 9,5 года колонии за работу фиктивных медицинских центров, которые обманули более 840 человек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Как установил суд, сеть фиктивных медцентров действовала на территории Хабаровского края и Амурской области в период с 2016 по 2019 год. Эти центры оказывали жителям псевдомедицинские услуги – сначала приглашали на бесплатную диагностику здоровья, а затем ставили клиентам серьезные заболевания и выманивали деньги на лечение. Стоимость такого лечения для одного человека превышала 100 тысяч рублей, а общая сумма похищенных денег составила почти 100 миллионов рублей.

Сама осужденная занималась руководством отдела кадров, отдела продаж и коллективом в целом. Ее признали виновной в мошенничестве и покушении на него.

Ранее стало известно, какой срок грозит бывшему заместителю главы министерства природных ресурсов и экологии России Денису Буцаеву по делу о мошенничестве.