В Латвии предрекли падение правительства

Шуваев: Правительство падет, если состоится голосование о недоверии Силине
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Правительство премьер-министра Латвии Эвики Силини может пасть в случае голосования о выражении недоверия. Об этом рассказал глава фракции «Прогрессивные» Андрис Шуваев, передает LSM.

«Сейчас важно убедиться, есть ли в Сейме большинство у правительства Эвики Силини, и девяти голосов “Прогрессивных” у Силини сейчас нет», — рассказал депутат.

Глава фракции «Объединенного списка» Эдгар Таварс заявил, что требование об отставке премьер-министра могут включить в сегодняшнюю повестку заседания Сейма.

Ранее глава Минобороны Латвии Андрис Спрудс подал в отставку. По словам премьер-министра страны Эвики Силини, он утратил доверие после случая с падением украинских беспилотников на территории государства.

