08:26, 14 мая 2026

Россиян предупредили о потере зрения из-за веток сирени дома

Александра Качан (Редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Букет сирени в доме или квартире может вызвать головную боль и другие проблемы со здоровьем. Об этом предупредила заместитель директора ботанического сада Нижегородского госуниверситета Татьяна Хрынова в беседе с РИА Новости.

Эксперт объяснила, что в листьях и соцветиях растения содержится сирингин — сердечный гликозид, который, помимо головной боли, вызывает аритмию, нарушение сна, а в крайних случаях ухудшение зрения и снижение количества тромбоцитов. Кроме того, сирень может спровоцировать аллергическую реакцию.

«Букеты сирени нужно ставить только в проветриваемом помещении, ни в коем случае не в спальне», — подчеркнула Хрынова. По ее словам, хорошим местом для растения станет терраса, веранда или поверхность недалеко от открытого окна в гостиной.

Ранее хозяевам кошек напомнили об опасности открытых окон в режиме проветривания. Откинутые створки могут стать смертельной ловушкой для питомца.

