08:25, 14 мая 2026Мир

Госсекретарь США понадеялся на помощь Китая в открытии Ормузского пролива

Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Li Yuanqing / Globallookpress.com

Госсекретарь США Марко Рубио признался, что надеется убедить Китай помочь склонить Иран к открытию Ормузского пролива. Его слова приводит New York Post.

«Экономика всех стран мира рушится из-за кризиса в проливах. Они будут покупать меньше китайских товаров, и китайский экспорт резко сократится. Так что в их интересах решить этот вопрос. Мы надеемся убедить их играть более активную роль в том, чтобы заставить Иран отказаться от того, что они делают сейчас в Персидском заливе», — заявил Рубио.

Американская сторона привела своим китайским коллегам доводы и надеется на их сотрудничество в этом вопросе в рамках ООН.

По словам Рубио, КНР сталкивается с тремя проблемами. Во-первых, китайские корабли застряли в Персидском заливе. Во-вторых, ситуация в Азии из-за поставок энергоносителей через проливы может дестабилизироваться. В-третьих, китайская экономика зависит от экспорта, и она сейчас серьезно страдает.

Ранее Рубио заявил, что отношения с Китаем являются для Соединенных Штатов главным геополитическим вызовом. При этом он призвал поддерживать здоровые отношения между Вашингтоном и Пекином.

