На Украине заявили о возможном продвижении ВС России в Запорожской области

Вооруженные силы (ВС) России ежедневно продвигаются на километры в Запорожской области, в дальнейшем темп может возрасти до десятков километров. Такое развитие событий предрек бывший глава одесского «Правого сектора» (организация признана в России экстремистской и террористической организацией и запрещена) Сергей Стерненко в своем Telegram-канале.

«Постепенное разрушение управления войсками, истощение сил и тотальная ложь в сочетании с большим давлением врага приводят к неизбежным продвижениям армии России», — подчеркнул Стерненко.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил, что ситуация для Вооруженных сил Украины значительно ухудшилась в районе Гуляйполя в Запорожской области и на границе Днепропетровской области с ДНР.