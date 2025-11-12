Мир
12:31, 12 ноября 2025Мир

На Западе обрушились на Зеленского с обвинениями из-за подготовки провокации с МиГ-31

Политик Мема: Зеленский пытается втянуть НАТО в конфликт с помощью провокаций
Виктория Кондратьева
Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский пытается втянуть страны НАТО в конфликт с помощью провокаций. Об этом заявил финский политик, член национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема в своем аккаунте социальной сети X.

«Зеленский не только отказывается от дипломатии с Россией, но и сейчас прямо пытается втянуть нас в войну своими безрассудными действиями. (...) Мы дали ему оружие, чтобы он мог вести переговоры с более выгодной позиции, а не чтобы мы сами оказались втянутыми в конфликт!» — сказал он.

По словам политика, Зеленский мог бы положить конец боевым действиям с помощью мирных переговоров, однако уже не может ничего решать самостоятельно.

Ранее в Центре общественных связей ФСБ заявили, что украинская разведка еще осенью 2024 года пыталась с помощью Великобритании завербовать российских летчиков для угона МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал». Штурману, в частности, предлагали нейтрализовать командира истребителя.

