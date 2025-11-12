Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:10, 12 ноября 2025Мир

На Западе заявили о восприятии конфликта на Украине «фоновым шумом безумия»

Spiegel: На Западе воспринимают конфликт на Украине фоновым шумом повседневности
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Oleksii Kovalov / Globallookpress.com

В западных странах на первое место вышло обсуждение внутренних проблем, например, шатдауна в США или заключения бывшего французского президента Николя Саркози во Франции, а конфликт на Украине стал «фоновым шумом безумия, который сопровождает повседневную жизнь». Об этом рассказал журналист Spiegel Роланд Неллес.

При этом, по его словам, российские войска могут достичь успехов на линии соприкосновения, удары по энергетике лишат население света и тепла, из-за чего соседние с Украиной страны должны готовиться к новому потоку беженцев.

Неллес добавил, что Германия тем не менее намерена увеличить помощь Украине на три миллиарда евро, и часть эти средств должна пойти на системы противовоздушной обороны. Журналис считает, что европейским лидерам следует регулярно напоминать президенту США Дональду Трампу об обещании завершить боевые действия на Украине.

Дипломатические усилия Вашингтона по урегулированию конфликта пока «ни к чему не привели». Это показывает, что «ползучий яд равнодушия грозит сработать», заключил обозреватель.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что страны Европы должны взять на себя ведущую роль в вопросах сдерживания России. Он добавил, что Вашингтон в это время сосредоточится на Индо-Тихоокеанском регионе и противодействии Китаю.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Вместо процветающих городов — пустота». Жители Финляндии беднеют без россиян. Они требуют открыть границу для туристов

    В ДНР четверо пожарных пострадали из-за атаки украинского беспилотника

    Сборная России сыграла вничью с Перу в товарищеском матче

    На Западе заявили о восприятии конфликта на Украине «фоновым шумом безумия»

    Банки начнут проверять на мошенничество переводы от 200 тысяч рублей через СБП

    Песков высказался о гражданах ЮАР в зоне СВО

    Жильцов многоквартирных домов обяжут создать соседские чаты в мессенджере Max

    В Британии предрекли Зеленскому крах политической карьеры

    Министр обороны Германии напомнил об обещании немцев не вести войны

    Область Украины оказалась полностью отключенной от энергосистемы страны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости