На Западе заявили о восприятии конфликта на Украине «фоновым шумом безумия»

Spiegel: На Западе воспринимают конфликт на Украине фоновым шумом повседневности

В западных странах на первое место вышло обсуждение внутренних проблем, например, шатдауна в США или заключения бывшего французского президента Николя Саркози во Франции, а конфликт на Украине стал «фоновым шумом безумия, который сопровождает повседневную жизнь». Об этом рассказал журналист Spiegel Роланд Неллес.

При этом, по его словам, российские войска могут достичь успехов на линии соприкосновения, удары по энергетике лишат население света и тепла, из-за чего соседние с Украиной страны должны готовиться к новому потоку беженцев.

Неллес добавил, что Германия тем не менее намерена увеличить помощь Украине на три миллиарда евро, и часть эти средств должна пойти на системы противовоздушной обороны. Журналис считает, что европейским лидерам следует регулярно напоминать президенту США Дональду Трампу об обещании завершить боевые действия на Украине.

Дипломатические усилия Вашингтона по урегулированию конфликта пока «ни к чему не привели». Это показывает, что «ползучий яд равнодушия грозит сработать», заключил обозреватель.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что страны Европы должны взять на себя ведущую роль в вопросах сдерживания России. Он добавил, что Вашингтон в это время сосредоточится на Индо-Тихоокеанском регионе и противодействии Китаю.