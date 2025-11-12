На заседании оргкомитета «#МЫВМЕСТЕ» подвели итоги пяти лет работы движения и премии

Оргкомитет Премии «#МЫВМЕСТЕ» подвел итоги развития волонтерского движения

В Москве прошло заседание организационного комитета Международной премии «#МЫВМЕСТЕ» под председательством первого заместителя руководителя Администрации президента России Сергея Кириенко и заместителя председателя правительства России Татьяны Голиковой. Участники подвели итоги пятилетней работы движения «#МЫВМЕСТЕ» и одноименной премии, а также обсудили новые меры поддержки финалистов.

Сергей Кириенко отметил, что за последний год 32 процента россиян хотя бы раз занимались волонтерской деятельностью. «Для нас важно развивать волонтерство внутри России и показывать молодому поколению, что быть добровольцем — это ответственность и гордость для всей страны. Радует, что почти половина заявок на участие в премии поступает от молодежи», — подчеркнул первый заместитель руководителя Администрации президента России.

Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова напомнила, что движение зародилось во время пандемии. «Россия показала свои возможности консолидации и традиции взаимопомощи. Важно, что добровольцы ежедневно демонстрируют милосердие и реализуют проекты, которые важны государству», — заявила Голикова.

Руководитель Росмолодежи Григорий Гуров сообщил, что развитие волонтерского движения является одной из целей национального проекта «Молодежь и дети». Он добавил, что количество волонтеров на платформе Добро.рф выросло с 7,67 миллиона до 9 миллионов человек. «#МЫВМЕСТЕ — это сообщество людей, которые помогают регионам и гражданам в трудных ситуациях. За годы работы добровольцы участвовали в ликвидации последствий более 48 чрезвычайных ситуаций», — подчеркнул Гуров.

Он также рассказал, что на предстоящем Международном форуме гражданского участия «#МЫВМЕСТЕ» наградят волонтеров, участвовавших в гуманитарных миссиях, тушении пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Форум пройдет в Москве в преддверии Дня добровольца и объединит около 20 тысяч участников.

За пять лет существования премии на нее поступило почти 200 тысяч социальных инициатив, а около 750 добровольцев стали финалистами. В 2025 году конкурс получил 51 тысячу заявок из 147 стран. По словам председателя комитета Госдумы по молодежной политике Артема Метелева, рост числа участников подтверждает статус России как мирового центра добровольчества. «Международный год волонтера, который пройдет в 2026 году, даст возможность представить лучшие практики нашей страны миру», — заявил он.

Метелев отметил, что в год 80-летия Победы и Год защитника Отечества ключевой стала номинация «Герои нашего времени», посвященная сохранению исторической памяти и поддержке участников специальной военной операции. В топ-5 номинаций также вошли «Волонтер года», «Наставник года», «Страна возможностей» и «Поколение добра».

По итогам народного голосования, которое впервые прошло в российском мессенджере MAX, финалистов премии выбрали почти 200 тысяч человек. Обсуждение мер поддержки лауреатов и подготовка церемонии награждения стали ключевыми темами заседания оргкомитета.

В заседании приняли участие министр здравоохранения России Михаил Мурашко, уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова, заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова, председатель правления Движения Первых Артур Орлов, сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ирина Гусева, генеральный директор «Маер Групп» Константин Майор, секретарь Общественной палаты России Лилия Михеева и другие члены оргкомитета.

