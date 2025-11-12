Мир
00:37, 12 ноября 2025Мир

Начался «новый этап» в военном конфликте между США и Венесуэлой

The Guardian: Крупнейший военный корабль США вошел в воды Латинской Америки
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Lise Aserud / Reuters

Крупнейший военный корабль США USS Gerald R. Ford вошел в воды Латинской Америки. Как пишет The Guardian, это стало «новым этапом» в противостоянии между США и Венесуэлой.

Авианосец вошел в зону ответственности Южного командования США, охватывающую Латинскую Америку и Карибский бассейн. Что также стало самым масштабным военным присутствием США в регионе со времен вторжения в Панаму в 1989 году. Авианосец присоединился к другим боевым кораблям, атомной подводной лодке и авиации, базирующейся в Пуэрто-Рико.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро не стал молчать и объявил о «масштабном развертывании» сухопутных, морских, воздушных, речных и ракетных сил, а также гражданского ополчения для противодействия американскому флоту у своих берегов.

Мадуро также обвинил Америку в «развязывании новой войны» и заявил, что прибытие авианосца «представляет собой самую большую угрозу, с которой сталкивался наш континент за последние сто лет».

Ранее США заявили о планах разместить огромную военную базу на границе Газы и Израиля за 500 миллионов долларов. Если проект будет реализован, то база станет первым масштабным американским военным объектом на территории Израиля.

    Все новости