США разместят огромную военную базу в горячей точке

США намерены разместить военную базу за $500 млн на границе Газы и Израиля
Анжелика Бережная
Фото: Kendall Torres CortÃ©s / Globallookpress.com

США планируют разместить крупную военную базу стоимостью 500 миллионов долларов на границе Газы и Израиля. Об этом сообщает Ynet.

По данным издания, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уже начала изучать потенциальные места для строительства. База будет расположена на израильской территории, и на ней будут дислоцированы тысячи военнослужащих международных сил для поддержки режима прекращение огня.

В случае реализации проекта, база станет первымv крупномасштабным американским военным объектом на территории Израиля.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что достигнутому перемирию в секторе Газа между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС ничто не угрожает. Комментируя новые удары израильских военно-воздушных сил по Газе, Трамп отметил, что у Израиля «есть право делать это», так как этот шаг не угрожает перемирию.

Политик также подчеркнул, что перемирие в секторе Газа не хрупкое, а очень прочное.

