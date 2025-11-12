Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:28, 12 ноября 2025Экономика

Найден способ решить проблему с жильем в России

Депутат Миронов: Жилищную проблему можно решить за счет нераспроданных квартир
Анна Аверьянова (Редактор)
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Жилищную проблему в России предложили решить за счет нераспроданных квартир в новостройках. Способ обеспечить граждан квартирами нашел руководитель фракции «Справедливая Россия», депутат Госдумы Сергей Миронов, пишет «360.ru».

Парламентарий отметил, что на фоне ужесточения условий льготной ипотеки продажи недвижимости снизились на 18 процентов за девять месяцев 2025 года. В некоторых регионах падение достигает 25-30 процентов. При этом нераспроданными остаются более 300 тысяч квартир в новостройках, а застройщики не спешат их реализовать в условиях низкого спроса.

«Предлагаю запустить программу социального найма жилья, которое простаивает и приносит убытки застройщикам. Не хотят они по фиксированной цене продавать квартиры государству — пусть сдают их в аренду по долгосрочным контрактам, а государство будет передавать нуждающимся с возможностью выкупа при господдержке», — предложил Миронов.

По словам депутата, для некоторых россиян такая программа льготной аренды станет единственной возможностью обзавестись доступным жильем.

Ранее Миронов раскритиковал идею Минстроя о введении дифференцированной ставки по семейной ипотеке. По словам депутата, двукратное увеличение процента по кредитам для россиян с одним ребенком негативно скажется на демографии.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Они не стали нас слушать». Главный союзник Украины решил установить контакт с Кремлем и говорить с Путиным

    МИД России прокомментировал взрыв в Индии

    В Грузии нашли черный ящик разбившегося турецкого военного самолета

    В деле о забитом российском студенте появился подозреваемый

    Раскрыты детали многолетней операции ЦРУ

    Власти Украины захотели укрепить роль русского языка

    Певица Слава сообщила о своем диагнозе

    Россиянка получила 10 лет колонии за махинации при продаже квартир

    Татьяна Лазарева обиделась на называющих ее алкоголичкой россиян

    В российском многоэтажном доме прогремел взрыв

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости