Найден способ решить проблему с жильем в России

Депутат Миронов: Жилищную проблему можно решить за счет нераспроданных квартир

Жилищную проблему в России предложили решить за счет нераспроданных квартир в новостройках. Способ обеспечить граждан квартирами нашел руководитель фракции «Справедливая Россия», депутат Госдумы Сергей Миронов, пишет «360.ru».

Парламентарий отметил, что на фоне ужесточения условий льготной ипотеки продажи недвижимости снизились на 18 процентов за девять месяцев 2025 года. В некоторых регионах падение достигает 25-30 процентов. При этом нераспроданными остаются более 300 тысяч квартир в новостройках, а застройщики не спешат их реализовать в условиях низкого спроса.

«Предлагаю запустить программу социального найма жилья, которое простаивает и приносит убытки застройщикам. Не хотят они по фиксированной цене продавать квартиры государству — пусть сдают их в аренду по долгосрочным контрактам, а государство будет передавать нуждающимся с возможностью выкупа при господдержке», — предложил Миронов.

По словам депутата, для некоторых россиян такая программа льготной аренды станет единственной возможностью обзавестись доступным жильем.

Ранее Миронов раскритиковал идею Минстроя о введении дифференцированной ставки по семейной ипотеке. По словам депутата, двукратное увеличение процента по кредитам для россиян с одним ребенком негативно скажется на демографии.