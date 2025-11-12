Забота о себе
09:34, 12 ноября 2025

Названа лучшая поза для опорожнения кишечника

Врач Арпонен: При опорожнении кишечника колени должны быть выше бедер
Фото: BaLL LunLa / Shutterstock / Fotodom

Специалистка по внутренним болезням, доктор биомедицинских наук из Мадридского университета Комплутенсе (Испания) Сари Арпонен заявила, что при походе в туалет необходимо соблюдать несколько простых правил. Лучшую позу для опорожнения кишечника она назвала в разговоре с изданием El Periodico De España.

«Правильная осанка крайне важна для предотвращения проблем с дефекацией. Сгибание тазобедренных суставов должно быть более 90 градусов. Это означает, что колени должны быть выше бедер. Для этого можно использовать небольшую табуретку», — заявила Арпонен.

Также врач посоветовала отказаться от использования в туалете мобильного телефона. Что касается частоты опорожнения кишечника, по ее словам, оно должно происходить не реже одного раза в три дня.

Заключительный совет специалистки — минимизировать в рационе ультраобработанные продукты, трансжиры, сахар и различные пищевые добавки, поскольку они нарушают баланс микрофлоры кишечника.

Ранее врач Алиса Мамаева рассказала, когда необходимо посетить проктолога. По ее мнению, записаться на прием нужно при наличии крови после дефекации.

