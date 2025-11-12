Названа новая задача роботов «Курьер» в зоне СВО

МО: Роботизированные платформы «Курьер» устанавливают дымовые завесы

Российские бойцы применяют наземные робототехнические комплексы (НРТК) «Курьер» для постановки дымовых завес, которые прикрывают войска. Новую задачу боевых роботов в зоне проведения спецоперации (СВО) назвали в Министерстве обороны (МО) России, передает ТАСС.

Ведомство подчеркнуло, что расчеты наземных роботизированных платформ и беспилотных летательных аппаратов войск радиационной, химической и биологической защиты группировки «Центр» ежедневно выполняют задачи на красноармейском направлении.

«Операторы наземных робототехнических комплексов "Курьер" создают аэрозольные завесы в указанных квадратах, тем самым маскируя пути движения войск», — говорится в сообщении.

Гусеничные НРТК также используют для минирования, эвакуации раненых и поражения целей. «Курьеры» могут нести пулеметы, автоматические гранатометы и противотанковые ракетные комплексы. Для создания завес НРТК используют дымовые шашки УДШ. Аппарат развивает скорость до 35 километров в час, а максимальная дальность управления составляет 10 километров.

Ранее стало известно, что в зону СВО отправили НРТК «Курьер» с реактивными огнеметами «Шмель», которые превращают платформу в миниатюрный аналог тяжелой огнеметной системы «Солнцепек».