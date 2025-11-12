Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:33, 12 ноября 2025Россия

Названо имя первого в мире блогера

Достоевского, выпускавшего «Дневник писателя», назвали первым в мире блогером
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: РИА Новости

Великий русский писатель Федор Достоевский стал первым в мире блогером, такое мнение в разговоре с ТАСС высказал праправнук классика Алексей Достоевский.

По его словам, «Дневник писателя», который в XIX веке начал писать Федор Михайлович, это по сути своей первый блог в литературном понимании.

«"Дневник писателя", который он ( Федор Достоевский - прим.ред.) в свое время затеял в 70-х годах позапрошлого века, это прямой диалог с читателем, это ответы на вопросы, волновавшие его. То есть жизнь происходящая» , — пояснил свою точку зрения праправнук классика.

Алексей Достоевский также порекомендовал всем прочесть «Дневник писателя» и переложить все, изложенное там, на наше время. Он отметил, что даже несмотря на то, что время меняется, «люди в их страстях остаются прежними».

Ранее в России предложили поставить памятник советскому и российскому писателю-сатирику, драматургу, юмористу Михаилу Задорнову.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Следователи раскрыли подробности о подрыве ребенка на замаскированной под купюру бомбе

    Страна Европы решила помешать экспорту российского газа в другие страны

    Перечислены три варианта исчезновения тел семьи Усольцевых

    Водителей легковушек стали штрафовать на сотни тысяч рублей из-за грузовиков

    Россия проиграла суд из-за здания посольства в Австралии

    Стало известно о возможном внешнем вмешательстве при авиакатастрофе в Грузии

    Озвучена версия о причинах вторжения «инопланетного корабля» в Солнечную систему

    Магнитная буря «планетарного масштаба» обрушилась на Землю

    Сирия заявила о нужде в поддержке России

    Российский командир рассказал об удерживавшем лесополосу наемнике

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости