16:47, 12 ноября 2025Забота о себе

Названо неочевидное влияние холодов на зубы

Стоматолог Джунеджи: Холод может вызвать микротрещины эмали и повредить пломбы
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Daria Lixovetckay / Shutterstock / Fotodom

Зимой зубная эмаль становится более уязвимой, сообщил британский врач-стоматолог Раджа Джунеджи. Неочевидное влияние холодной погоды он назвал в беседе с HuffPost.

Стоматолог отметила, что из-за постоянной смены температур зубы зимой становятся более чувствительными. Так, по его словам, чашка горячего кофе на улице может вызвать острую боль. Кроме того, холод может повредить зубную эмаль и пломбы. «При переходе из теплой среды в холод зубы немного расширяются и сжимаются. Со временем это может привести к микротрещинам эмали или даже повредить старые пломбы», — утверждает врач.

Специалист также указал, что при минусовой температуре воздуха многие люди сталкиваются с недостатком слюны и ощущением сухости в полости рта. Он подчеркнул, что без слюны во рту активнее размножаются бактерии, что может стать причиной неприятного запаха и повреждения зубов.

Чтобы уменьшить негативное влияние на зубы, врач посоветовал зимой не забывать пить воду, жевать жвачку без сахара для стимуляции выработки слюны, а в помещениях использовать увлажнитель воздуха. Если зубы стали чувствительными и начали реагировать на холод, он посоветовал записаться на прием к стоматологу.

Ранее стоматолог Правин Шарма призвал не ополаскивать водой рот после чистки зубов. По его словам, в пастах содержатся полезные для зубов вещества, в том числе фтор. Если ополоснуть рот, то они смоются и, следовательно, перестанут действовать.

