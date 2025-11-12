Названы последствия коррупционного скандала для Зеленского

Политолог Асафов: Коррупционный скандал на Украине связан с Зеленским

Коррупционный скандал вокруг приближенного к президенту Украины Владимиру Зеленскому бизнесмена Тимура Миндича может оказаться частью работы по демонтажу режима лидера страны, допустил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Александр Асафов.

«Расследование по делу Миндича — это, безусловно, проявление внешнего давления, особенно с учетом подключения к вопросу следователей ФБР. Миндич — кошелек Зеленского. И не так интересна внутренняя реакция на фоне тотального отключения электричества, как интересно наблюдать за внешнеполитическим контуром», — считает Асафов.

Коррупционное дело, по мнению политолога, может быть использовано в будущем, когда актуальным станет решение электоральной судьбы действующего главы государства. Реакцию внутри Украины, как предположил собеседник «Ленты.ру», стоит рассматривать как вторичную.

«На деле тут работа по демонтажу режима Зеленского. Это не обязательно произойдет в итоге, но сам скандал можно будет использовать. Процессом точно руководят американцы, и, скорее всего, у них есть цели на какую-то среднесрочную перспективу. Потому что Зеленский, очевидно, будет отказываться от выборов, от изменения политической ситуации, а денег требовать все больше», — заключил политолог.

Ранее НАБУ объявило о подозрении в деле о коррупции в энергетике соратнику президента Украины Тимуру Миндичу. Сообщалось, что бизнесмен, которого также называют «кошельком» украинского лидера, сбежал из страны перед проведением у него обысков.