Ограничения на полеты сняли в трех российских аэропортах

Росавиация: Ограничения на полеты сняли в Грозном, Калуге и Владикавказе
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Ограничения на полеты сняли в трех российских аэропортах: Калуги (Грабцево), Владикавказа (Беслан) и Грозного (Северный). Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Он отметил, что на запасные аэродромы ушли два самолета: один следовал во Владикавказ, а другой — в Грозный.

«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет», — написал Кореняко.

Ранее ограничения вводились в аэропортах Орска, Оренбурга и Уфы. В период действия ограничений на запасные аэродромы «ушли» три самолета, выполнявшие рейсы в Уфу.

