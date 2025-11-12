Культура
09:23, 12 ноября 2025Культура

Охлобыстин заявил о вручении награды уничтожившим Abrams российским бойцам

Охлобыстин: Уничтожившим Abrams российским бойцам выплатили 10 миллионов рублей
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Российские бойцы получили названную актером Иваном Охлобыстиным награду в размере десяти миллионов рублей за первое уничтожение американского танка Abrams. Об этом пишет ТАСС.

«Мы всю сумму передали, но награды выдавали частями: сначала пять миллионов, потом еще столько же», — заявил артист, уточнив, что премия досталась военнослужащим штурмовых подразделений 15-й мотострелковой бригады «Черные гусары».

Ранее Иван Охлобыстин выразил поддержку гуманитарной акции по сбору крови для участников специальной военной операции. Артист сдал кровь в специализированном центре.

