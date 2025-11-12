Оптовая стоимость популярной у россиян рыбы резко снизилась

Ъ: Снижение оптовых цен на сельдь достигает за год 32,7 %

За неделю оптовые цены на сельдь в России сократились на 4,2-12,1 процента, до 115-138 рублей за килограмм, а год к году резкое падение в зависимости от региона вылова составило 11,5-32,7 процента. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В числе факторов, обусловивших продолжившееся падение стоимости, в публикации приводят сезонное снижение спроса, формирование складских излишков и рост вылова. По данным рыболовства, добыча сельди составила в России к 10 ноября 547,3 тысячи тонны. Год к году показатель вырос на 31,9 процента. В то же время сельдь как жирную рыбу с ограниченным сроком хранения важно вовремя продать на переработку, что оказывает давление на цены за счет необходимости оперативного сбыта появившихся остатков продукта.

При этом отмечается, что уже в начале 2026 года стоимость входящей в топ самых популярных у россиян видов рыбы может начать расти из-за высокого экспортного спроса, а в рознице она дорожает и в 2025-м. Как писали «Известия», в январе-сентябре средняя цена килограмма сельди на прилавках выросла год к году на 28 процентов, до 375 рублей.

Подорожание эксперты объясняли ростом издержек на логистику, хранение и переработку, а также увеличением зарплат. По словам директора Института развития предпринимательства и экономики Артура Гафарова, свою роль играет и количество посредников, а также то, что растущий или устойчивый спрос препятствует снижению цен. Структуру розничной цены на сельдь он определил следующим образом: сырье (вылов) — 25 процентов, переработка и упаковка — 20 процентов, транспортировка и хранение — 15 процентов, оптовая наценка — 10 процентов, розничная наценка — 30 процентов.