12 ноября 2025

Оценен шанс российского баскетболиста побить рекорд в НБА

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Nell Redmond / AP

Букмекеры оценили шансы российского защитника клуба «Бруклин Нетс» Егора Демина побить личный рекорд по результативности в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщает Legalbet.

Букмекеры дали коэффициент 2.00 (вероятность — 50 процентов) на то, что Демин наберет минимум 20 очков за матч до конца года. При этом перед стартом сезона коэффициент составлял 7.80.

Ранее Демин установил новый личный рекорд результативности в матче регулярного чемпионата НБА против «Торонто Рэпторс». Баскетболист набрал 16 очков.

26 июня Демин стал первым российским игроком, попавшим в топ-10 задрафтованных баскетболистов НБА. «Бруклин» выбрал его под восьмым номером. Россиянин — первый игрок в истории НБА с буквой «Ё» на джерси.

