Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
10:21, 12 ноября 2025Спорт

Российский баскетболист установил рекорд в НБА

Баскетболист Егор Демин установил личный рекорд результативности в матче НБА
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Brad Penner / Imagn Images / Reuters

Российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Демин установил новый личный рекорд результативности в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против «Торонто Рэпторс». Статистика игрока доступна на сайте лиги.

Баскетболист набрал 16 очков. Кроме того, он отметился четырьмя подборами и пятью результативными передачами. Демин провел на площадке 27 минут 31 секунду. Встреча, прошедшая на домашней арене «Бруклина», завершилась поражением хозяев со счетом 109:119.

Ранее высшим достижением 19-летнего россиянина в лиге были 14 очков. Он набрал их в дебютном матче сезона против «Шарлотт Хорнетс».

26 июня Демин стал первым российским игроком, попавшим в топ-10 задрафтованных баскетболистов НБА. «Бруклин» выбрал его под восьмым номером. Россиянин — первый игрок в истории НБА с буквой «Ё» на джерси.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Поймать их за руку на месте сложно». Водители легковушек стали получать из-за дальнобойщиков штрафы на сотни тысяч рублей

    Мужчины рассказали о самых желанных новогодних подарках

    56-летняя Кэтрин Зета-Джонс появилась на публике в мини-платье

    Адвокат Диброва объяснил продажу роскошного особняка ведущим

    В Москве прошла церемония прощания с Владимиром Симоновым

    В Нальчике открылась выставка уроженки Кабардино-Балкарии

    Лепсу порекомендовали отказаться от близости с 19-летней невестой

    Названа дата предстоящего зарубежного визита Путина

    Малышева раскрыла один личный запрет на всю жизнь

    Россиянин попал под следствие после сообщений в интернете

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости