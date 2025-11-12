Российский баскетболист установил рекорд в НБА

Баскетболист Егор Демин установил личный рекорд результативности в матче НБА

Российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Демин установил новый личный рекорд результативности в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против «Торонто Рэпторс». Статистика игрока доступна на сайте лиги.

Баскетболист набрал 16 очков. Кроме того, он отметился четырьмя подборами и пятью результативными передачами. Демин провел на площадке 27 минут 31 секунду. Встреча, прошедшая на домашней арене «Бруклина», завершилась поражением хозяев со счетом 109:119.

Ранее высшим достижением 19-летнего россиянина в лиге были 14 очков. Он набрал их в дебютном матче сезона против «Шарлотт Хорнетс».

26 июня Демин стал первым российским игроком, попавшим в топ-10 задрафтованных баскетболистов НБА. «Бруклин» выбрал его под восьмым номером. Россиянин — первый игрок в истории НБА с буквой «Ё» на джерси.