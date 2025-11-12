Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:13, 12 ноября 2025Экономика

Озвучена версия о причинах вторжения «инопланетного корабля» в Солнечную систему

Маслов: 3I/Atlas мог оказаться в Солнечной системе из-за возмущений гравитации
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Межзвездный объект 3I/Atlas, который обнаружили в июле 2025 года и который, по одной из версий, может являться «гигантским иноплатентым кораблем», мог оказаться в Солнечной системе из-за возмущений гравитации. Версию о причинах вторжения кометы из другой звездной системы озвучил инженер обсерватории «Вега» Новосибирского госуниверситета (НГУ) Михаил Маслов, его слова приводит ТАСС.

3I/Atlas является третьим межзвездным объектом, который астрономы смогли открыть за всю историю наблюдений, путь, по которому комета появилась в Солнечной системе, до сих пор не ясен. По словам инженера, определить, от какой звезды она прилетела, невозможно, так как ей уже несколько миллиардов лет и ее путешествие по орбите вокруг центра галактики могло быть очень долгим.

«Вероятно, она была выброшена из какой-либо звездной системы в результате гравитационных возмущений при сближении с крупной планетой из этой системы либо с самой звездой», — выдвинул теорию Маслов.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Следователи раскрыли подробности о подрыве ребенка на замаскированной под купюру бомбе

    Страна Европы решила помешать экспорту российского газа в другие страны

    Перечислены три варианта исчезновения тел семьи Усольцевых

    Водителей легковушек стали штрафовать на сотни тысяч рублей из-за грузовиков

    Россия проиграла суд из-за здания посольства в Австралии

    Стало известно о возможном внешнем вмешательстве при авиакатастрофе в Грузии

    Озвучена версия о причинах вторжения «инопланетного корабля» в Солнечную систему

    Магнитная буря «планетарного масштаба» обрушилась на Землю

    Сирия заявила о нужде в поддержке России

    Российский командир рассказал об удерживавшем лесополосу наемнике

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости