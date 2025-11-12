Озвучена версия о причинах вторжения «инопланетного корабля» в Солнечную систему

Маслов: 3I/Atlas мог оказаться в Солнечной системе из-за возмущений гравитации

Межзвездный объект 3I/Atlas, который обнаружили в июле 2025 года и который, по одной из версий, может являться «гигантским иноплатентым кораблем», мог оказаться в Солнечной системе из-за возмущений гравитации. Версию о причинах вторжения кометы из другой звездной системы озвучил инженер обсерватории «Вега» Новосибирского госуниверситета (НГУ) Михаил Маслов, его слова приводит ТАСС.

3I/Atlas является третьим межзвездным объектом, который астрономы смогли открыть за всю историю наблюдений, путь, по которому комета появилась в Солнечной системе, до сих пор не ясен. По словам инженера, определить, от какой звезды она прилетела, невозможно, так как ей уже несколько миллиардов лет и ее путешествие по орбите вокруг центра галактики могло быть очень долгим.

«Вероятно, она была выброшена из какой-либо звездной системы в результате гравитационных возмущений при сближении с крупной планетой из этой системы либо с самой звездой», — выдвинул теорию Маслов.