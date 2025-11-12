Пенсионерка устроила кровавую расправу в российском регионе

В Татарстане пенсионерка убила сестру камнем, ее задержали

В Татарстане правоохранители задержали 70-летнюю местную жительницу по подозрению в расправе над своей 64-летней младшей сестрой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, 6 ноября между родственницами произошел конфликт. В результате подозреваемая начала бить сестру камнем по голове, а потом ушла домой. Спустя два дня потерпевшую без признаков жизни обнаружила родственница.

