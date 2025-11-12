Силовые структуры
В деле о забитом российском студенте появился подозреваемый

В Якутске задержали 18-летнего студента, подозреваемого в убийстве в общежитии
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Артем Пряхин / РИА Новости

В Якутске задержали 18-летнего подозреваемого по делу о забитом студенте-сверстнике в общежитии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, 1 ноября сокурсники распивали вместе спиртное, когда между ними произошел конфликт. Тогда один из них стал бить второго руками и ногами. Потерпевшего госпитализировали, однако спасти его не удалось.

Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») УК РФ. Решается вопрос о мере пресечения для задержанного.

