В деле о забитом российском студенте появился подозреваемый

В Якутске задержали 18-летнего студента, подозреваемого в убийстве в общежитии

В Якутске задержали 18-летнего подозреваемого по делу о забитом студенте-сверстнике в общежитии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, 1 ноября сокурсники распивали вместе спиртное, когда между ними произошел конфликт. Тогда один из них стал бить второго руками и ногами. Потерпевшего госпитализировали, однако спасти его не удалось.

Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») УК РФ. Решается вопрос о мере пресечения для задержанного.

