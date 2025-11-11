Студента-первокурсника избили до смерти в российском общежитии

В Якутске 18-летнего студента избили до смерти. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.
По данным ведомства, первокурсника избили в общежитии Северо-Восточного федерального университета имени М. К. Аммосова.
Экспертиза определила, что причиной трагедии стала черепно-мозговая травма. Подозреваемого уже установили, начались следственные действия. Возбуждено уголовное дело.
Ранее стало известно, что в Екатеринбурге 27-летний мужчина расправился с женщиной и напал еще на двух человек.