Студента-первокурсника избили до смерти в российском общежитии

В Якутске студента-первокурсника избили до смерти в общежитии
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Якутске 18-летнего студента избили до смерти. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным ведомства, первокурсника избили в общежитии Северо-Восточного федерального университета имени М. К. Аммосова.

Экспертиза определила, что причиной трагедии стала черепно-мозговая травма. Подозреваемого уже установили, начались следственные действия. Возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге 27-летний мужчина расправился с женщиной и напал еще на двух человек.

.
