13:32, 12 ноября 2025Силовые структуры

Российского подростка затолкали в машину трое мужчин и вывезли из села

В Томской области троих мужчин заподозрили в похищении подростка
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В селе Кривошеино Томской области подростка похитили и избили. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Росгвардии.

По данным ведомства, трое мужчин нанесли побои несовершеннолетнему, после чего затолкали его в машину и вывезли из села, где продолжили бить. Ему удалось сбежать. Причиной стал конфликт потерпевшего с одним из напавших.

Возбуждено уголовное дело. По подозрению в совершении преступления задержаны двое мужчин 31 года и 38 лет. Еще одного — 37-летнего жителя — объявили в федеральный розыск.

Ранее сообщалось, что в Башкортостане экс-кадеты предстанут перед судом по делу о массовой драке с 40 пострадавшими.

.
