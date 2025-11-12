Россия
22:05, 12 ноября 2025Россия

Песков высказался о гражданах ЮАР в зоне СВО

Песков: Кремль не знает о гражданах ЮАР, которых просят вернуть из зоны СВО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что не владеет информацией насчет сообщений о гражданах Южно-Африканской Республики (ЮАР), которых якобы просят вернуть на родину из зоны специальной военной операции (СВО), передает «Россия-1».

«Никакой информацией вообще не владею. Я первый раз об этом слышу», — высказался представитель Кремля.

Ранее ЮАР захотела вернуть своих граждан, подписавших контракт с Вооруженными силами Украины (ВСУ). В правительстве ЮАР подчеркнули, что 17 граждан страны в возрасте от 20 до 39 лет «заманили в бой под предлогом выгодных трудовых контрактов».

