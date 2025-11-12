Культура
23:02, 12 ноября 2025

Победительница «Русской красавицы» умерла в 29 лет

Победительница конкурса «Русская красавица» Рыбакова умерла в 29 из-за пневмонии
Андрей Шеньшаков

Фото: Колледж культуры и искусств имени И.С.Палантая / VK

Победительница конкурса «Русская красавица» и звезда арт-кластера «Таврида» Юлия Рыбакова ушла из жизни в возрасте 29 лет. Об этом сообщает Марийский колледж культуры и искусств имени Палантая, где училась девушка.

По информации источника, причиной кончины молодой артистки стали осложнения на фоне пневмонии.

«Болезнь не пощадила Юлию в таком возрасте. Администрация, педагоги, выпускники и студенты колледжа приносят глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Рыбаковой», — говорится в сообщении на странице колледжа в соцсети «ВКонтакте».

По словам педагогов колледжа, девушка была одной из самых ярких выпускниц последнего десятилетия.

Ранее стало известно, что знаменитая мексиканская певица, модель и актриса Пати Муньос пережила клиническую смерть во время пластической операции и увидела ад.

