Подозрительную купюру заметили в Красногорске задолго до ЧП с ребенком

Житель Красногорска рассказал, что увидел купюру за несколько дней до ЧП
Никита Абрамов
Кадр: Telegram-канал «Подъём»

Житель Красногорска рассказал, что увидел подозрительную купюру за несколько дней до взрыва. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Мужчина пояснил, что купюру он заметил 8 или 9 ноября возле забора у детского сада.

«Сказал жене, что прошли мимо валяющейся десятки. Хотел пнуть ногой. Но прошел мимо. Очевидно, что в эти дни уже проверяли, как среагируют прохожие. Но рядом с десяткой ничего не было», — вспомнил местный житель.

В ночь на 12 ноября стало известно, что девятилетний ребенок подорвался на заминированной купюре. Он шел на тренировку, увидел на земле деньги и решил их поднять. В этот момент произошел мощный взрыв. Мальчика госпитализировали с травмами руки — ему разворотило кисть и оторвало пальцы.

