Экс-чиновник из Петербурга 50 дней провел в бетонной трубе и спас сослуживца

Сергей Серезлеев, занимавший ранее должность главы Комитета по печати Санкт-Петербурга, оказался одним из добровольцев, решивших отправиться в зону проведения специальной военной операции (СВО). Бывший чиновник совершил подвиг: спас человеку жизнь, но лишился на фронте ноги.

История его военной службы началась в 2024 году. Тогда 56-летний россиянин, занимавший до 2019 года важную должность, добровольно подписал контракт и отправился на фронт, где его назначили пулеметчиком.

Серезлееву доверили опасное задание

В октябре того же года группа штурмовиков оказалась под вражеским обстрелом под Белогоровкой в Луганской народной республике. Из 20 российских бойцов уцелели лишь четверо. Все они были ранены.

Солдаты решили укрыться в бетонной трубе ливневой канализации всего в 100 метрах от позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ). Узнавший об этом противник заблокировал входы, лишив раненых возможности выйти.

Сергей Серезлеев на пресс-конференции, посвященной открытию Городского пресс-центра Санкт-Петербурга Фото: Ирина Мотина / РИА Новости

В ожидании помощи — бойцы находились в трубе 75 дней — трое из них не выжили. Еще одного военнослужащего с позывным Ватсон несколько раз пытались вызволить, но не смогли. Две группы спасателей, отправившихся на помощь, стали жертвами украинских обстрелов. После этого задачу поручили Серезлееву и его напарнику.

У меня внутри было спокойствие. Когда ты молишься, иногда чувствуешь присутствие ангела-хранителя. У меня было похожее ощущение Сергей Серезлеев боец СВО, бывший чиновник

Бывший чиновник почти неделю выживал без воды

Серезлееву и его сослуживцу было поручено не только вызволить раненого, но и остаться в той же трубе, чтобы на какое-то время отвлечь внимание противника на себя.

Ежедневно бойцы выдерживали по 5-6 минометных обстрелов и постоянные атаки дронов-камикадзе. Украинские солдаты разбрасывали мины-лепестки рядом с местом, куда с дронов сбрасывали еду и воду. Ситуация была крайне опасной, и в какой-то момент это привело к тому, что они остались совсем без воды. Это продлилось шесть дней.

Напарник Серезлеева сорвался, сказав, что больше так не может. Он уже хотел пойти к сослуживцам, несмотря на то, что его ждала смертельная опасность. «Я понимал, что он точно не дойдет», — вспоминает экс-чиновник, отмечая, что вскоре после этого им удалось получить воду.

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Проведя 50 дней в трубе, солдат оказался на больничной койке

В общей сложности Серезлеев был в трубе 50 дней. Все это время он питался небольшим количеством шоколада и кашей, похудев в общей сложности на 20 килограммов и заработав обезвоживание. Основным источником бодрости военнослужащий назвал лимонную кислоту, размешанную в кипяченой воде. Также он признался, что больше всего в таком заточении ему не хватало информации.

Перед одним из штурмов, выходя на плановое разминирование территории, он не заметил одну из бомб и наступил на нее, лишившись ноги. На данный момент он пытается восстановиться после тяжелого ранения.

«Его история — яркий пример того, как в условиях войны стираются социальные статусы и должности. Вчерашний чиновник доказал, что способен на настоящий подвиг. Пройдя через 50 дней ада в бетонной трубе, спасая товарищей и отвлекая огонь на себя, Сергей Серезлеев показал: героем может стать каждый», — высказался об истории Серезлеева обозреватель «Первого русского» Владлен Чертинов.

Примечательно, что сам Серезлеев — этнический украинец. Деды бывшего чиновника защищали родной для них город Одессу и похоронены там же. Их имена выбиты на мемориальных досках, но сейчас мужчина не может приехать к местам захоронения предков из-за конфликта.