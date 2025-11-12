Полицейский распылил огнетушитель в лицо россиянке

В Алапаевске уволили полицейского, распылившего огнетушитель в лицо соседке

В Алапаевске (Свердловская область) старший участковый уполномоченный полиции лишился должности после бытового конфликта на даче. Об этом пишет «URA.RU».

Подполковник полиции был уволен из органов за поступок, порочащий честь сотрудника МВД. К ответственности привлекли не только самого виновного, но и его коллег — за непринятие мер по первоначальному заявлению.

Поводом для увольнения стал инцидент в конце сентября, когда полицейский распылил содержимое огнетушителя в лицо соседке. Как выяснилось, причиной конфликта стал дикорастущий виноград, который перешел с участка силовика на территорию женщины.

