19:42, 12 ноября 2025Силовые структуры

Полицейский распылил огнетушитель в лицо россиянке

В Алапаевске уволили полицейского, распылившего огнетушитель в лицо соседке
Варвара Митина (редактор)

Фото: antos777 / Shutterstock / Fotodom

В Алапаевске (Свердловская область) старший участковый уполномоченный полиции лишился должности после бытового конфликта на даче. Об этом пишет «URA.RU».

Подполковник полиции был уволен из органов за поступок, порочащий честь сотрудника МВД. К ответственности привлекли не только самого виновного, но и его коллег — за непринятие мер по первоначальному заявлению.

Поводом для увольнения стал инцидент в конце сентября, когда полицейский распылил содержимое огнетушителя в лицо соседке. Как выяснилось, причиной конфликта стал дикорастущий виноград, который перешел с участка силовика на территорию женщины.

Ранее в японской префектуре Фукусима сотрудники полиции поймали коллегу, который снял видео под юбкой у школьницы при помощи скрытой камеры, вмонтированной в кроссовку.

