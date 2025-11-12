Экономика
18:47, 12 ноября 2025Экономика

Потери экономики России от ожирения оценили

Депутат Филатова: Экономика РФ теряет из-за ожирения граждан миллиарды рублей
Вячеслав Агапов

Фото: Oleg Elkov / Shutterstock / Fotodom

Экономика России теряет из-за ожирения граждан миллиарды рублей. Так оценила убытки депутат Госдумы Ирина Филатова, ее слова приводит НСН.

По оценкам Минздрава и профильных аналитиков, из-за роста числа нетрудоспособных по причине ожирения граждан страна может потерять четыре процента ВВП. В эту сумму входят расходы на само лечение, а также потери из-за сокращения продолжительности жизни и ранней инвалидизации. За первую половину 2025-го четыре процента — это порядка 3,8 триллиона рублей.

«Выбытие трудоспособного населения всегда сказывается на конкурентоспособности экономики. По внутренним оценкам, потери от нетрудоспособности населения с ожирением, то есть с индексом массы тела более 30, могут составлять порядка 400 миллиардов рублей, что эквивалентно 0,5 процента ВВП. Для экономики страны — это катастрофические цифры»,— заявила Филатова.

По данным DSM Group, в первой половине 2025 года аптечные продажи оземпика и его аналогов в России взлетели в четыре раза по сравнению с прошлым годом. Продажи препарата от диабета, который стали использовать для похудения, в денежном выражении выросли до 12,5 миллиарда рублей. В натуральном выражении объем продаж увеличился в 4,5–4,6 раза до 2,2 миллиона упаковок.

